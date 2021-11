Vrouwen Heerenveen en Drachtster Boys frustreren clubs uit Den Haag

Heerenveen had voorafgaand aan de wedstrijd drie punten minder dan ADO Den Haag. De Friezen zouden dus op gelijke hoogte komen bij een overwinning. Heerenveen begon goed aan de wedstrijd: Zoï van de Ven opende de score in de 16de minuut.

Daarna kreeg ADO enkele goede kansen op de gelijkmaker, maar Heerenveen kon standhouden. In de tweede helft beperkten de Friezen zich vooral tot verdedigen. ADO kreeg veel kansen, maar de bal wilde er niet in. Zo pakt Heerenveen drie belangrijke punten.

Zaalvoetbal

De zaalvoetbalsters van Drachtster Boys speelden een spectaculaire wedstrijd tegen Den Haag. Door doelpunten van Esther van Toledo en Suzanna Deckers was het al snel 2-0. Den Haag was vooral vanuit de counter gevaarlijk en via Samantha Chin A Sang, Priscilla de Vos en Giga Vandeuren draaiden zij de wedstrijd helemaal om: 2-3.

Vlak voor rust maakte Jessie Prijs weer gelijk: 3-3. In de tweede helft nam Drachtster Boys weer het initiatief. Van Toledo maakte haar tweede en Prijs tilde de score naar 5-3. Samia Kaaouane deed nog wel wat terug (5-4), maar Drachtster Boys trok de voorsprong over de streep. Drachten blijft daarmee koploper in de eredivisie.

Nederlaag Libertas

Het lukte Libertas niet om te winnen. Tegen OS Lusitanos werd het 4-7. De ploeg uit Damwâld kreeg genoeg kansen en maakte ook zeven doelpunten, maar daarvan waren er wel drie in het verkeerde doel.