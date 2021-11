Comfortabele thuisoverwinning van Aris op Apollo

De start van Aris was prima. De Leeuwarders kwamen al gauw met 13-4 voor. Vooral door eigen fouten kwam Amsterdam wel weer in de buurt. Na het eerste kwart was het 23-17.

Aris oppermachtig

In het tweede kwart vergrootte Aris de score. De Leeuwarders hadden het in deze fase helemaal niet lastig met Apollo en liepen halverwege de wedstrijd uit naar een voorsprong van 19 punten (47-28).

Die voorsprong kwam in het derde kwart ook niet in gevaar. Het kwart was dan wel aardig in evenwicht (26-22), maar de totaalscore was nog steeds ruim in het voordeel van Aris: 73-50.

In de slotfase kregen spelers die gewoonlijk niet zoveel in actie komen nog wat speeltijd. Apollo kwam niet meer in de buurt en dus boekte Aris een comfortabele overwinning.

Voor de ploeg van Vincent van Sliedregt is het de vijfde overwinning in acht wedstrijden.

Topscorer

Ar'mond Davis maakte de meeste punten bij Aris: 18. In totaal kwamen vier spelers in de dubbele cijfers qua punten: Ryan Logan, Tim Hoeve en Shaq Doorson ook. Doorson voegde daar ook nog eens 11 rebounds aan toe.

Dikymbe Martin maakte teken Apollo zijn debuut voor Aris. In twaalf minuten kwam hij op twee punten, beide van de vrijeworplijn af.