Provincie: tekst evenementenbeleid wordt verkeerd begrepen

Politici en bestuurders vonden dat de provincie doorsloeg met de nieuwe regels. FNP-raadslid Aant-Jelle Soepboer van Noardeast-Fryslân zei bijvoorbeeld dat het voor vrijwilligers en dorpsbelangen een hels karwei zou worden om de vergunning voor een dorpsfeest rond te krijgen.

Bovendien werden gemeenten verrast. Zo zei wethouder Jouke Spoelstra uit Achtkarspelen dat hij op bestuurlijk niveau niet op de hoogte gebracht is. Hij voorzag ook problemen met evenementen, zoals de Profronde in Surhuisterveen en buurtbarbecues.

Veel reacties

In een brief schrijven Gedeputeerde Staten nu dat ze na de aankondiging van de regels veel reacties hebben gekregen uit de gemeenschap, evenementenorganisatoren en gemeenten. "Uit deze reacties is helaas gebleken dat de beleidsregels in hun huidige vorm leiden tot veel onduidelijkheid en tot meerdere interpretaties kunnen leiden", staat in de brief.

Dat was niet de bedoeling, volgens Gedeputeerde Staten. Zij gaan nu de tekst van de nieuwe regels veranderen. Daarnaast schrijven ze dat de regels niet nieuw zijn, maar opgesteld zijn om voor duidelijkheid te zorgen voor organisatoren. Een mogelijke vergunningsprocedure moet dan soepeler verlopen. Afgelopen jaren gingen verschillende festivals niet door na lang harrewarren over vergunningen.

"In de meeste gevallen verandert niets"

"In de praktijk betekent dit dat er in de meeste gevallen niets zal veranderen voor de organisator van een evenement door deze nieuwe beleidsregels", staat in de brief.

Kleine evenementen moeten er niet allemaal werk van krijgen. Een kleinschalig evenement dat bijvoorbeeld één dag duurt, hoeft gewoonweg niet een ontheffing te krijgen. Dan is geen ecologisch onderzoek nodig.