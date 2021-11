Heerenveen-verdediger Bakker vervangt Dresevic, Joey Veerman weer fit voor NEC

Johnny Jansen is tevreden over de laatste drie eredivisiewedstrijden. "In de groep heerst wel dat we beter voetballen. Er zit meer energie in de ploeg. Maar tja, je wilt gewoon drie punten."

Heerenveen pakte nul punten tegen FC Utrecht, Ajax en Vitesse. "Nu verlies je van drie goeie ploegen, waarvan ik denk dat je misschien wel vier punten hebt laten liggen. Nu tref je NEC. En dan denkt men al heel snel: Van NEC moet je winnen, maar NEC heeft een goeie ploeg."

Rechterrijtje

Door de nederlagen is Heerenveen naar het rechterrijtje gezakt. Komt er daardoor ook meer druk op de ploeg en op de trainer? "Wel de druk die je jezelf oplegt. Want je wilt gewoon winnen. Van de buitenkant is er altijd wel wat hè. Maar druk van binnen? Als je bedoelt van Ferry of van Cees? Nee."