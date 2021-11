Steenbergen in persoonlijk record naar brons op 100 meter vrije slag EK kortebaanzwemmen

Steenbergen scherpte met die tijd haar persoonlijk record aan. Met een tijd van 52,22 had ze zich als tweede geplaatst voor de finale. Sarah Sjöström was in de halve finale 0,01 sneller. Ook in de finale was Sjöström de snelste. Het zilver was voor Katarzyna Wasick uit Polen.

"Missie geslaagd"

De Friezin is dik tevreden met haar prestatie. "Voor dit toernooi had ik een persoonlijk record van 52,6. Dat is nu 51,9. Een medaille en een dik persoonlijk record, meer had ik niet kunnen doen. Ik ben er echt superblij mee."

Halverwege de race lag Steenbergen zevende. "Ik moet het hebben van de keerpunten en van de laatste 50 meter. En dat liep heel goed. Missie geslaagd."

Tweede medaille op internationaal toernooi

Het is de tweede keer dat Steenbergen een individuele medaille wint op een internationaal toernooi. In 2015 won ze brons op de 100 meter wisselslag.

Donderdag greep Steenbergen net naast een medaille. Op de 100 meter wisselslag eindigde ze als vierde, op 0,10 seconde van het brons.