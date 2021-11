Roberts Uldrikis opnieuw in de basis bij SC Cambuur

Trainer Henk de Jong ziet geen reden om dat weer te veranderen. Hij is tevreden over de lange Let. "Roberts deed het goed in het druk zetten en hij is echt een aanspeelpunt. Het kan over de grond en door de lucht. We hebben er wel een wapen bij."

De reactie die Boere geeft, stemt De Jong ook positief. "Het is een teamplayer, die knokt. Hij komt wel terug", verwacht de Drachtster coach. Verder gaat hij naar alle waarschijnlijkheid niets veranderen in zijn opstelling. Of David Sambissa, die vorige week geblesseerd uitviel, moet niet inzetbaar zijn. "Ik moet straks even met hem overleggen. Hij moet topfit zijn. Anders is Nick Doodeman er."