494 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, nog nooit zo veel op één dag

In Fryslân is in de afgelopen 24 uur één sterfgeval vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Dat is een inwoner van Noardeast-Fryslân. Er zijn vijf nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in de Friese ziekenhuizen. Waarvan drie uit Noardeast-Fryslân.

Landelijk

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 10.949. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 8842.