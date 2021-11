Verdachte brandstichtingen Harlingen blijft voorlopig vast

De Leeuwarder wordt verdacht van een groot aantal brandstichtingen in de stad. Op de voorlopige dagvaarding zijn een aantal branden uitgeschreven. Het gaat om branden bij twee woningen, twee in brand gestoken auto's en een brand bij het pand van d GGZ, allemaal op 17 februari dit jaar.

60 brandjes in Harlingen

Tussen januari 2019 en februari 2021 zijn er zo'n 60 brandjes geweest in Harlingen, vooral in de Oosterparkwijk en Plan-Zuid. Bij minimaal 22 was er sprake van brandstichting. Nadat de politie in juni dit jaar camerabeelden deelde, kwamen er tips binnen. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de Leeuwarder. Hij werd begin augustus aangehouden. Het motief voor de brandstichtingen is niet bekend.

De verdachte was zelf niet aanwezig op de zitting. De officier van justitie denkt dat het onderzoek eind deze maand klaar is. Een definitieve zittingsdatum is nog niet bekend.