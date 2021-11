Klimaatfietsers aangekomen in Glasgow

In de groep fietsten ook twee Friezen mee: Dirk Kuiken uit Sint Jacobiparochie en Ellis Mourits uit Leeuwarden.

Kuiken vertelt over de aankomst in de grote stad, waar op dit moment de klimaattop wordt gehouden. "Het is vrij dramatisch, het wordt steeds erger. Eerst heb je nog wel wat natuur, langzaamaan zie je de stad dichterbij komen; het verkeer, het lawaai, de stank. Dan denk je: wat doen we toch met deze mooie planeet?'."

Bovendien is het door de klimaattop nog drukken in de stad. En er loopt veel politie in de stad, valt hem op. "Hoewel ze heel vriendelijk zijn, heeft het ook wel wat grimmigs."

Boodschappen overhandigen aan Timmermans

Eén van de doelen van de fietstocht is het overbrengen van boodschappen aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. "Zover zijn we nog niet, we zijn gisteravond pas aangekomen in Glasgow, eerst nog even acclimatiseren."