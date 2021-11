Kinderen uit het voormalige Ferwerderadeel krijgen al 15 jaar een Fries boek

Attema woont in Canada en moet om vier uur 's nachts lokale tijd opstaan voor het gesprek. De kinderen mogen haar alles vragen en willen met name weten of het verhaal echt is gebeurd, of ze zelf ook kan paardrijden en wat haar favoriete eten is.

Jubileum-editie

Het project is 15 jaar geleden begonnen door een idee van een ambtenaar, zegt gemeenteraadslid Jan Jarig fan der Tol. "In het kader van het Fries beleid van de gemeente zeiden wij: dit moeten we oppakken. Ieder jaar is er weer geld voor apart gelegd. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen hun moedertaal gebruiken en dat ze het ook kunnen lezen."