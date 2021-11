Leeuwarder na het shoppen in P.C. Hooftstraat opgepakt vanwege phishing-diefstal

De 23-jarige man staat samen met een 19-jarige vrouw uit Groningen terecht. Ze worden verdacht van phishingpraktijken in 2020 en 2021. Minstens 16 zaken kunnen worden gekoppeld aan de praktijken van de Leeuwarder.

50.000 euro

Het stel heeft mensen op diverse manieren opgelicht: bijvoorbeeld via Marktplaats, sms'jes en uit naam van PostNL en DigiD werd om bankgegevens gevraagd. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten minstens 50.000 euro bij elkaar gesloten.

Beide verdachten konden worden aangehouden in een hotelkamer, waar ze voor 200 euro per nacht sliepen. Ze hadden allerlei dure spullen gekocht in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. De officier van justitie heeft geld en spullen gevorderd van de man.