Zorgverzekeraars schrappen bezuinigingsplannen voor psychiaters

Haye bij de Weg is zelfstandig psychiater. "Ik ben blij dat De Friesland zegt 'we hebben een aantal dingen niet helemaal goed gedaan', maar het gaat alleen maar om diagnostiek en niet over behandeling, en dat is het belangrijkste dat we doen", vertelt hij.

'80 procent is behandeling'

"Als wij alleen diagnostiek doen en mensen niet behandelen, dan zijn ze niet heel ver gekomen." Maar een klein deel van het werk van zelfstandige psychiaters bestaat uit diagnosticeren. "En 80 procent is behandeling. Daarin zeggen ze: 'wij erkennen jullie daarin niet als psychiater in jullie werkzaamheden'."

"Dat doet pijn, want ik zie elke dag mensen waarvan ik denk dat ik de beste ben om hun in deze fase te behandelen." Bij de Weg wil daarom dat de verzekeraars nog eens met de partijen om de tafel gaan. "Ik wil dat de zorgverzekeraars goed luisteren naar de GGZ-instellingen en ook naar de zelfstandige psychiaters."