GGD Fryslân: het aantal coronabesmettingen in tehuizen en thuiszorg loopt snel op

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân was nog nooit eerder zo hoog als in de afgelopen week, met 1.943 positieve testen. Het aantal besmettingen stijgt in alle leeftijdsgroepen.

Op dit moment liggen er 36 mensen met het coronavirus in de Friese ziekenhuizen. "Als je niet gevaccineerd bent is de kans zo'n 33 keer groter dat je in het ziekenhuis terecht komt", legt De Graaf uit. "Mensen kunnen met een vaccinatie nog steeds het virus oplopen, maar de kans dat je in het ziekenhuis belandt is veel kleiner."

Vaccinaties in Fryslân stabiel

Na het afkondigen van de nieuwe coronamaatregelen zag de GGD landelijk een toename in het aantal vaccinatieafspraken. Het totaal aantal vaccinaties in Fryslân is met 3.682 prikken in Fryslân stabiel gebleven.

Vanaf december kunnen alle mobiele mensen van 80 jaar en ouder een 'boosterprik' halen bij de GGD. Bewoners van zorginstellingen krijgen in het tehuis een prik, ook zorgmedewerkers komen ervoor in aanmerking. Vanaf januari krijgt de groep tussen 60-80 jaar een uitnodiging.

"Het is wel jammer dat het virus ons steeds een stap voor is. Een nieuwe variant is weer besmettelijker dan een oude variant, daarom moet de vaccinatiegraad steeds meer omhoog", zo besluit De Graaf.