Oud-kaatskoning Coos Veltman voorgedragen als nieuwe KNKB voorzitter

Na zijn actieve kaatscarrière was Veltman ook op bestuurlijk vlak actief. Bij kaatsclub Hâld Moed in Jorwert, maar ook als voorzitter van de federatie Sneek. Veltman is één van de oprichters van de kaatsvereniging in Hommerts-Jutrijp. Hij is ook voorzitter van deze club.

Veltman vindt dat er aandacht moet zijn voor het toekomstbestendig maken van het kaatsen. De sport kan zich onderscheiden met het bijdragen aan beweging en verbinding en het heeft een sterke positie op het platteland, zo geeft Veltman aan.

Vrijwillig, maar met elkaar

Veltman heeft een volledige baan als programmamanager bij de provincie. Het werk als voorzitter zal voor hem vrijwilligerswerk zijn. "Maar ik hoef het niet allemaal zelf te doen", nuanceert hij. "Ik zeg altijd: alleen kun je niets, maar met elkaar heel veel."

Als Veltman in april op de algemene ledenvergadering wordt gekozen, krijgt de kaatsbond weer een echte kaatser aan het roer. Over of dat een voordeel is, wil Veltman zich niet al te veel uitlaten: "Ik kan me daar wat bij voorstellen, maar het is aan anderen om daar een oordeel over te geven."