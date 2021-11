Veiligheidsregio Fryslân waarschuwt: raak dode vogels niet aan

Veiligheidsregio Fryslân @VRFryslan

Het vogelgriepvirus is in Fryslân: deze week werd dit bij (water)vogels van een particuliere eigenaar in Parrega aangetroffen. Waarschijnlijk zijn er ook wilde vogels met vogelgriep in Fryslân. Vind je een dode (wilde) vogel? Raak de vogel dan niet aan, maar meld de vondst.