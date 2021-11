Rijkswaterstaat graaft verontreinigde duingrond af op Ameland

De verontreinigingen zijn in 1964 ontstaan door het storten van 'boorspoeling' van een boorlocatie naar aardgas van de NAM. Omdat de vervuiling voor 1975 plaatsvond, is er sprake van verjaring. Daarom moet het Rijk het nu opruimen.

Vervuiling

In de grond zit met name olie en barium, en verder nog wat stoffen zoals chroom en benzeen. Het gaat tot meer dan zes meter diepte de bodem in. De stoffen hebben geen invloed op het grondwater en op het waterwingebied van Vitens.

De afgegraven grond gaat naar het vasteland. Het is niet te voorkomen dat er zand meegenomen wordt, dat wordt weer met Noordzeezand aangevuld.

Twee locaties worden later 'stuifkuilen' die in verbinding staan met het grondwater. De derde locatie wordt aangevuld en opnieuw met helmgras beplant.