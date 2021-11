Bowling Dokkum worstelt met afzeggingen door mensen zonder QR-code

Zo zou er een school uit Lioessens komen, maar omdat één van de kinderen corona heeft, komt de hele groep niet. De omzet van het familiebedrijf is nog maar een kwart van de tijd voor de coronacrisis.

Afzeggingen

"Het ergste was de lockdown, toen we volledig dicht moesten", zegt Woudeman. "Op een gegeven moment is het einde in zicht en dan mag je weer open. De boekingen liepen prima. Maar met de invoering van de QR-code kregen we weer allemaal telefoontjes met afzeggingen. Want in iedere familie, club of vereniging zijn wel een paar mensen niet gevaccineerd. Zij hebben dus geen QR-code."

Wel in één auto, niet aan één tafel

Toen hij zijn zaak verplicht dicht had, kreeg Woudman tenminste nog overheidssteun. Nu heeft hij helemaal niets. "Dan wordt het wel verleidelijk om iemand zonder code er maar tussendoor te laten glippen. Als familie leven ze ook bij elkaar, ze komen in dezelfde auto's aan. Maar ze mogen bij ons dan niet gezamenlijk aan een tafel zitten. Dat is een beetje scheef."