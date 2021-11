QR-code voor binnensporten: "Ingewikkeld, maar we willen blijven sporten"

En voor de binnensporten verandert er helemaal niks: daar gaat het coronatoegangsbewijs dit weekend echt in. "De eerste reactie bij clubs is: 'hoe dan'", zegt De Vries. "Door wie? Want dat is het grote probleem: wie moet dit controleren? Moeten we hier een aparte vrijwilliger voor hebben of komt iemand ons helpen?"

Vrijwilligerstekort

Bijkomend probleem is dat een hoop verenigingen al een tekort aan vrijwilligers hebben. "Dat wordt nu alleen maar ingewikkelder. De eerste reactie is dus vrij heftig."

Want ook al kunnen verenigingen mensen vinden om bij de deur te controleren, dan kan dat ook nog wel moeilijk worden. "We moeten nu elkaar controleren. Je kunt dus ook iemand treffen die de boel niet op orde heeft, maar wel graag naar binnen wil. Dat kan hele vervelende situaties opleveren."

Praktisch ingesteld

Toch ziet De Vries dat men in het verenigingsleven heel praktisch zijn ingesteld. "We willen blijven sporten."

Hier en daar denken gemeenten ook mee: "In Raalte bijvoorbeeld, daar willen ze 1.000 euro beschikbaar stellen aan verenigingen. Maar dan kun je nog steeds denken: wat koop je daar als vereniging voor? Je moet mensen vinden en dat is een opgave."

Hoe gaat het?

Dus hoe het dit weekend allemaal gaat, is nog even de vraag. "Op plekken waar het er professioneel aan toe gaat, kun je verwachten dat ze met gastmannen en -vrouwen werken. En verder denk ik dat sommige gemeenten ook mogelijkheden zoeken om verenigingen te helpen. Daar wordt aan alle kanten over nagedacht."

De Vries blijft optimistisch: "Het is ingewikkeld, maar de meeste mensen redeneren dat het glas halfvol is. Verenigingen willen een oplossing vinden, zodat het sporten door kan gaan. Dat vind ik heel positief."