Ziekenhuisbestuurder: 'Coronapatiënten naar Duitsland sturen kan ook niet onbeperkt'

Door het afschalen van de reguliere zorg gaan sommige operaties niet meer door. Mensen die op een wachtlijst staan, moeten nu mogelijk langer wachten op hun operatie. "Je kunt gewone zorg in verschillende klassen indelen", zegt Van der Zee.

"Zorg die je bijvoorbeeld binnen een uur moet doen, zorg die je binnen een week moet doen, binnen zes weken. Maar ook zorg waarbij je geen gezondheidsschade lijdt als het langer dan twee maanden gebeurt bijvoorbeeld." Dat is de zorg die wordt uitgesteld. "Dat is eerder gebeurd. We vinden het voor de patiënt ontzettend vervelend."

In heel Nederland liggen momenteel zo'n 1.300 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 270 op de intensive care. Als de groei doorzet, liggen er over twee weken meer dan 2.100 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Capaciteitsprobleem zorg speelt ook in Duitsland

Als het moet, dan kan Nederland met de coronapatiënten van de intensive care weer uitweiden naar Duitsland. Maar dat is niet onbeperkt, waarschuwt Van der Zee. "Het hangt ervan af hoe het zich in de komende dagen of weken ontwikkelt. Ook in Duitsland is er een capaciteitsprobleem."