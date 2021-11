Zwemster Steenbergen komt 0,10 seconde tekort voor EK-medaille

Steenbergen ging niet goed van start. Met de schoolslag en de vrije slag maakte ze wel iets goed, maar het was net niet genoeg voor brons. Ze tikte aan na 58,15. De titel ging naar Alicja Tchorz uit Poalen. Maria Kameneva (Rusland) pakte zilver, Sarah Sjöström (Zweden) brons.

De Friezinne had zich als tweede geplaatst voor de finale. Haar tijd in de halve finale was 58,41. Alleen Sjöström was sneller in de halve eindstrijd.

Persoonlijk record op 100 meter vrij

Net voor de finale zwom Steenbergen een persoonlijk record in de halve finale van de 100 meter vrije slag. Met in tijd van 52,22 plaatste ze zich als tweede voor de finale. Sjöström was in de halve finale 0,01 sneller. De finale is vrijdag om 16.37 uur.