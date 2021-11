Eerste vluchtelingen aangekomen bij opvanglocatie WTC in Leeuwarden

In het WTC in Leeuwarden is plek voor zeshonderd mensen. De vluchtelingen kwamen aan met een bus. Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat het om alleenstaanden en gezinnen uit verschillende landen. Momenteel komen de meesten uit Afghanistan, Jemen en Turkije.

Veel mensen hebben zich al aangemeld om les te geven en mee te helpen op de school voor de asielzoekerskinderen. Daar staat vooral het leren van de Nederlandse taal centraal. Maar er wordt ook rekenen gegeven.