Noordelijke ziekenhuizen schalen reguliere zorg verder af

In de ziekenhuizen in Fryslân, Groningen en Drenthe is er een snelle toename van het aantal opnames van coronapatiënten. Een deel van de geplande zorg wordt daarom tijdelijk uitgesteld.

"Er wordt alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan", schrijft het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN).

Langer wachten op operaties

Mensen die op een wachtlist staan, moeten nu mogelijk langer wachten op hun operatie. "De ziekenhuizen beseffen dat dit een vervelende boodschap is. Ook vraagt dit besluit opnieuw veel flexibiliteit van onze zorgmedewerkers."

In heel Nederland liggen momenteel ruim 1.300 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 270 op de intensive care. Als de groei zo doorgaat, liggen er over twee weken meer dan 2.100 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Situatie noordelijke ziekenhuizen

Het AZNN brengt een keer per week, iedere dinsdag, cijfers naar buiten over de situatie in de noordelijke ziekenhuizen. Afgelopen dinsdag lagen er in de noordelijke drie provincies 70 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan achttien op de intensive care. In Fryslân gaat het om 31 in totaal, waarvan vijf op de IC.

Aantal patiënten met corona in de Friese ziekenhuizen, data van dinsdag 2 november (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):