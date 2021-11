Legale wietkwekerij wordt ingericht in Smallingerland

In totaal zeven teelders zijn officieel aangewezen om wiet en hasjiesj te produceren. Zij bepalen in overleg met de burgemeesters en de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid wanneer ze beginnen met het leveren van de softdrugs aan coffeeshops. Dat zal dan zijn in tien deelnemende gemeenten. Bij de zeven hennepkwekers komen later nog drie extra telers, zodat het totaalaantal kwekers ook op tien uitkomt.

Kwaliteit

Het is van belang dat het aanbod van de telers voldoende is om de coffeeshops te bevoorraden. De kwaliteit en de diversiteit van de producten moet ook in orde zijn. De telers zouden dan in de tweede helft van volgend jaar echt kunnen beginnen. Het is de bedoeling dat de coffeeshops uiteindelijk alleen nog maar legaal geproduceerde hennepprodukten verkopen.