RIVM: kleur van Fryslân Europese coronakaart klopt niet

Limburg in verhouding meeste besmettingen

Van de ranglijst van provincies met de meeste besmettingen op de 100.000 inwoners staat Fryslân op de achtste plaats. Hier zijn 1 op 550 Friezen besmet, teruggerekend naar een week tijd. In Limburg is het het ergst met een besmettingsgraad van 1 op de 113 per week.

Reizen

Als bijvoorbeeld Duitsland Nederland beschouwt als 'Hochrisikogebiet', moeten mensen die in Nederland zijn geweest voor vertrek naar Duitsland hun komst online melden bij de Duitse overheid. Ze moeten dan ook laten zien dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, dat ze onlangs negatief getest zijn of dat ze net weer hersteld zijn van een coronabesmetting.

Frankrijk, Italië en Portugal het gunstigst

In andere Europese landen neemt het aantal positieve coronatests ook snel toe. In Frankrijk, Italië en Portugal is de situatie voorlopig het gunstigst.