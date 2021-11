LTO: "Regels voor hobbyhouders nodig om vogelgriep te keren"

"Ik heb niet alleen zorgen over de bedrijven in de omgeving, maar ook om alle vogelbedrijven in een brede kuststrook van Delfzijl tot Middelburg", zegt Faber. Ook al zitten vogels binnen, het blijft een onzekere tijd. "We zien dat er in korte tijd meerdere introducties zijn van vogelgriep door wilde vogels in de pluimveehouderij."

Hobbyhouders en bedrijfsboeren

Dat kan zowel bij hobbyhouders als bij bedrijven zijn. Faber vindt dat de regels voor hobbyhouders strenger moeten worden. "Boven de vijftig dieren wordt je tegenwoordig als een bedrijf gezien. Dan lijkt het mij logisch dat je ook handelt als een bedrijf en dat daar regels voor zijn."

Meebetalen

Volgens Faber mag er best verschil gemaakt worden tussen kleine en grote bedrijven, áls er maar regels zijn. "Ik vind ook dat zulke bedrijven mee moeten betalen aan het Diergezondheidsfonds, dat nu de schade moet betalen. Het komt nu neer op: niet betalen, maar wel innen. Dat vind ik een vervelende situatie, ook voor het draagvlak onder boeren."