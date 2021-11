Fokkens en Knol over Deltaplan-draagvlak: is Fryslân op de hoogte?

In opdracht van Omrop Fryslân en een aantal andere omroepen is er een enquête gehouden onder meer fan 1.000 noorderlingen over de plannen in Bouwstenen voor het Deltaplan, de brochure die uit naam van deze provincies aan Den Haag is aangeboden.

Uit de enquête blijkt dat zo'n 53 procent van de inwoners nog nooit heeft gehoord van de plannen.

Sijbe Knol vindt dat dit de democratische legitimiteit aantast. "Als je kijkt hoe groot het plan is, dan zeggen wij: vergeet de mensen hier niet in. Als maar zo'n klein deel van de Friezen genoeg op de hoogte is om een goed oordeel te vellen, dan vind ik dat je er heel behoedzaam mee om moet gaan. Dit kon wel eens veel te hard gaan."