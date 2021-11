Harlinger radiovedettes nemen afscheid: "Was su illegaal as de pest"

De apparatuur stond in het verleden in de bakkerij van Bijlsma aan de Kerkpoortstraat. "De apparatuur stond verstopt in de koeling en bij gebruik werd het opgewarmd met een theelichtje", vertelt Bijlsma. Toen een agent de boel in beslag wilde nemen, brandde de agent zijn handen aan de warme apparaten.

De inbeslagname was dubbel, want de politie kwam regelmatig langs voor een kopje koffie bij Radio Noordzee. Maar vanwege concurrerende piraten moest er wel worden ingegrepen.

Boetes

"It hat bulten geld koste. Mear as 10.000 gulden oan boetes. Dat was gewoan su. Mar wij hadden in fanklup fan in 1.900 man voor vijf gulden per jaar", zegt Van Slooten. Zo konden de zendpiraten het toch weer voor elkaar krijgen.