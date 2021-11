Wandelend ervaringen uitwisselen: 'Geen handleiding bij kind met beperking'

De stichting doet van alles om in gesprek te gaan. Niet alleen wandelingen, maar bijvoorbeeld ook een workshop BordjeVol, over het uitbesteden van taken als verzorger. En voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld autisme of mentorschap en bewindvoering.

Van zwemles tot wonen

Cuperus vertelt dat er allerlei zaken aan bod komen bij de ontmoetingen met andere ouders. "Een vraag die aan bod komt is bijvoorbeeld waar men kinderen op zwemles kan doen. Dat is echt een zoektocht. Maar ook vragen als hoe en op welke leeftijd ze moeten wonen. Soms gaat het niet lekker op school. Dan kun je andere ouders vragen: hoe heb jij dat aangepakt?" Wie meer over de stichting wil weten, kan terecht op de website.