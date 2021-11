Enquête: Nieuwbouwplannen? Dan wel sociale huur en bouwen in eigen provincie

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kien, in opdracht van RTV Noord, Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Oost. Daarin is inwoners uit Noord-Nederland gevraagd naar hun mening over het Deltaplan van het Noorden.

Lelylijn

De noordelijke provincies en Flevoland hebben voorgesteld om 220.000 extra woningen bij te laten bouwen in ruil voor de aanleg van de Lelylijn. Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer hier een motie over aan. Van die 220.000 huizen zouden er 45.000 in Fryslân moeten komen.

Hoewel driekwart (74 procent) van de noorderlingen er niet tegenop ziet dat de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, geeft 53 procent aan er nog nooit van te hebben gehoord. Iets meer dan een kwart van de ondervraagden staat niet of maar een beetje achter de plannen, ruim 37 procent kan zich er grotendeels of volledig in vinden.