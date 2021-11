Maand van de aangepaste sporten in Drachten: "Sport is voor iedereen"

Jouke onderbreekt even zijn verhaal om Maikel naar de kant te halen. "Ik ben in mijn rug geslagen door de tegenstander", zegt Maikel. "Nu even overleggen met de coach en dan ga ik weer het veld in. Normaal ben ik aanvaller, maar ik moet nu verdedigen. Dat kan ik ook goed hoor. Ik kan niet echt omschrijven wat ik leuk vind aan voetbal. Het is gewoon leuk."

Juichende Henk de Jong

Ondertussen wordt er een goal gemaakt op het veld. Aan de zijlijn juicht Henk de Jong de goal toe. "Dit is geweldig. Ik vind het mooi om te zien hoe dit gestimuleerd wordt. Vooral als je kijkt hoe dit gegroeid is. Ik heb dit jaren geleden opgestart en toen was het nog allemaal klein. Nu hebben we dit. Dat is toch mooi."