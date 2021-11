Meerderheid steunt Aukje de Vries: parlementaire enquête naar corona-aanpak

De Vries kreeg in een nachtelijk debat steun van D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Een parlementaire enquête is een van de meest zware middelen die de Kamer kan inzetten. Dat er een zou komen, lag wel in de verwachting. Maar een motie was nog niet ingediend.

"Indien zich voordien nog nieuwe coronagerelateerde ontwikkelingen voordoen die alle aandacht opeisen van de betrokkenen", dan kan er opnieuw nagedacht worden over een goed moment om met de procedure te starten, zo verklaarde De Vries aan de Kamer.