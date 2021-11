Terugkijken op reddingsactie dobbepaarden: "Ik dacht: als dit maar goed gaat"

Uiteindelijk heeft dat voor een groot voordeel gezorgd: op het moment dat duidelijk werd dat er een probleem was bij de paarden, wist de oud-burgemeester wat hij moest doen.

Reddingsactie

Terwijl de paarden vast stonden op de dobbe, werd het verhaal steeds groter. De politie, de brandweer en de eigenaar van de paarden zelf hebben hard gewerkt om de reddingsactie op touw te zetten.

Toen ze na hard zwoegen twintig kleine paarden op de wal hadden gekregen, zag Van den Berg dat het zo niet goedkwam. "Toen heb ik contact gezocht met de commissaris van de Koningin en heb ik gezegd: mensen, we hebben steun nodig van het leger, van het Rijk, want anders komt het niet goed." Zo is de hulp van een legereenheid ingeschakeld.

Lokpaarden

Maar het duurde maar en het duurde maar, alle acties om de paarden van de dobbe af te krijgen waren tevergeefs. Wel zakte het water heel langzaamaan. De volgende dag zijn de tweehonderd paarden aan de hand van zes amazones, lokpaarden, van de dobbe af gelokt.

Door de samenwerking van alle betrokkene partijen zijn de paarden uiteindelijk gered. Van den Berg: "Het was één van de belangrijkste dagen die ik heb meegemaakt in mijn carrière. Je denkt er ieder jaar nog wel even aan terug."