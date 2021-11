Provinciale Staten worstelen met 5 ton extra steun voor ijsstadion Thialf

Wachten tot het Rijk een besluit heeft genomen over de Rijkssteun voor het ijsstadion, is volgens gedeputeerde Friso Douwstra geen goed idee. "Een lobby werkt alleen als je een eerlijk verhaal vertelt en dan moet je ook staan voor je bijdrage. Een lobby met als boodschap 'Ik doe wat jij ook doet' zal niet werken. Mijn doel is het behoud van Thialf als ijsbaan voor topsport én breedtesport."

'Lossere relatie'

Wiebo de Vries van de ChristenUnie vindt dat de provincie moet streven naar een 'lossere relatie' met Thialf. De provincie zou bijvoorbeeld kunnen proberen om de aandelen over te dragen aan een andere partij. "Ik vind dat we die mogelijkheid moeten onderzoeken. We hebben nu drie rollen in Thialf: we zijn aandeelhouder, subsidiegever én toezichthouder. Dat is wat te veel van het goede", zegt De Vries.

Hij weet dat de provincie moet staan voor een deel van het tekort van de ijsbaan, maar wil proberen om het geld beschikbaar te stellen op voorwaarde dat er ook een bijdrage van het Rijk komt. "Het is voor ons geen uitgemaakte zaak dat wij die 5,5 ton geven."