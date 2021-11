Voetbalbond KNVB: 'Gewoon spelen dit weekend'

De sportbonden denken dat dit soort van maatregelen een averechts effect zullen hebben. Het levert bovendien veel onrust op bij alle vrijwilligers die ieder weekend weer actief zijn op de velden en in de sporthallen.

Onder andere het voetbalbond KNVB voorziet grote problemen. Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee: "Dit is niet te doen. Zeker niet voor kleine verenigingen. Dit moet je in een wereld van vrijwilligers maar even voor elkaar zien te krijgen. Dat is niet te doen en willen we ook niet."

Wanhoop bij voetbalclubs

Hij wordt daarin bevestigd door Bauke Schaafsma van VV VIOD uit Driezum: "Dit is onmogelijk. Kijk hier op het veld om je heen en overal zie je openingen. Je kunt vanaf alle kanten het terrein op komen. Het veld achter mij is nu leeg en ik ben bang dat dat het beeld is voor de komende weken."

Bij Blauw Wit '34 in Leeuwarden zitten ze met de handen in het haar. Ze kunnen zo'n controle met de app op de QR-code niet aan. "Het is geen onwil", zegt voorzitter Henk Buning. "We zijn een nette club, wij willen ons graag aan de regels houden maar het moet wel mogelijk zijn." De club zet alles op alles om toch alle teams te laten spelen.