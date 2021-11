College Smallingerland wil afval niet laten verwerken door Omrin

Smallingerland heeft HVC uit Alkmaar ingehuurd voor het verwerken van het afval uit de gemeente. Daarmee is Smallingerland de enige Friese gemeente die geen gebruik maakt van de diensten van Omrin uit Harlingen.

CDA, ChristenUnie en Smallingerlands Belang wilden daarom van het college weten of het niet financieel aantrekkelijker en beter voor het milieu is om over te stappen op Omrin. Hier speelt ook mee dat Smallingerland nog wel steeds aandeelhouder van Omrin is.

Het college zegt dat een overstap naar Omrin op de korte termijn financieel voordeliger is, maar dat HVC goedkoper is op de lange termijn.