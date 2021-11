Klimaatfietsers hopen op Frans Timmermans

Ook in Duitsland zijn Friese jongeren actief. Damien Wierenga uit Oosterwolde is een van hen. Ze boden woensdag een klimaatmanifest aan een lid van de Bundestag aan, de Duitse Tweede Kamer. Zo'n dertig jongeren uit Fryslân, Drenthe, Groningen en Overijssel zijn op dit moment in Niedersachsen. Samen met Duitse jongeren bieden ze in Stadthagen een klimaatmanifest aan.