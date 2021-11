Vier zaken die je moet weten over gedwongen opname met de 'crisismaatregel' in Fryslân

De crisismaatregel is geregeld in de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) die sinds 1 januari 2020 van kracht is. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische opnemingen (BOPZ).

In die wet staat dat de burgemeester verplichte zorg kan toepassen in een crisissituatie waarbij snel moet worden ingegrepen. Het gaat dan om de burgemeester van de gemeente waar de patiënt op dat moment is.

Een van de voorwaarden van de wet is de hoorplicht. Het doel is het in kaart brengen van de visie van de betrokkenen. Bij het nemen van een besluit met de crisismaatregel moet de burgemeester zowel de visie van de psychiater meenemen als die van de betrokken patiënt.

Wanneer kan een burgemeester deze maatregel inzetten?

Er moet sprake zijn van een dringende situatie voor de persoon zelf en voor zijn omgeving en er moet een vermoeden zijn dat het gedrag wordt veroorzaakt door een psychische stoornis.

Een psychiater moet dit vaststellen. Ook moet de crisismaatregel nodig zijn om de situatie te verhelpen, als de patiënt zich verzet tegen zorg en als er geen tijd is om de procedure voor zorgmachtiging te volgen.

Hoe vaak komt het voor?

In de laatste acht jaar zijn er twee derde meer meldingen van verwarde mensen binnengekomen. In 2012 waren er drieduizend meldingen in Fryslân, in 2020 zijn dat er bijna vijfduizend.

Diezelfde cijfers kunnen we alleen nog niet terugzien in de crisismaatregel, omdat de WzGGZ sinds begin 2020 bestaat. Wat we wel weten, is dat er in dat jaar in totaal 272 mensen gedwongen zijn opgenomen door de crisismaatregel en in het eerste halfjaar van 2021 zijn dat er 128.