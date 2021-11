Veiligheidsrisico voorbij: Friezen met gerust hart naar Colombia voor WK skeeleren

Eigenlijk zou het toernooi in 2020 worden gehouden. In verband met de coronapandemie werd het toernooi echter uitgesteld. Lang was het ook onzeker of ons land wel naar het uitgestelde WK zou gaan. In Colombia is het al een tijdlang onrustig, vanwege veiligheidsrisico's werd het WK nog een keer verplaatst naar november.

Maar zowel op het gebied van de veiligheid als met de coronasituatie in het land is nu alles onder controle. "Zij gaan dat allemaal heel goed geregeld hebben", zegt de bondscoach Frank Fiers tegen Omrop Fryslân. "We zitten in een bubbel en ik ben er van overtuigd dat alles in orde komt."