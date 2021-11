FNP in verzet tegen nieuwe ecologische maatregels bij evenementen

Het gaat hem vooral om kleinschalige evenementen, die vaak door vrijwilligers worden georganiseerd. Hij is bang dat voor die evenementen straks ook ecologisch onderzoek nodig is. "Het gaat om evenementen zoals dorpsfeesten, zoals oudjaarsvieringen, met of zonder carbidschieten, in het verlengde daarvan kermissen, noem het maar op."

De provincie gaat in de nieuwe regels onderscheid maken tussen in en buiten de bebouwde kom. Volgens Soepboer schieten de meeste evenementen daar niets mee op. "Je kan onderscheid maken, maar alle soorten van evenementen zullen hier mee te maken hebben, alle evenementen moeten straks aan kunnen tonen dat ze niet schadelijk zijn."

Doodsteek voor evenementen

Volgens hem kan het er niet makkelijker op worden met deze regels. "Er zijn veel evenementen die in principe in de bebouwde kom zijn, maar ook buiten de bebouwde kom komen, zoals dorpsfeesten met versierde wagens."

"Niet alleen wordt de drempel veel hoger, maar het krijgen en houden van vrijwilligers wordt een groot probleem." Hij denkt niet dat mensen zin hebben in extra papierwerk. "Avonden achterelkaar in een kantoortje zitten om dit soort dingen uit te zoeken, daar heeft men helemaal geen zin in. Dus dit is de doodsteek voor heel veel evenementen."