Berenloop op Terschelling gaat door met extra QR-controleposten

De organisatie en de gemeente Terschelling hebben beiden ingezet op het doorgaan van de loop. Deelnemers en toeschouwers met een geldige QR-code krijgen een polsbandje.

De testcapaciteit op het eiland is uitgebreid zodat deelnemers die niet in het bezit zijn van een vaccinatie- of herstelbewijs ook een recente QR-code kunnen krijgen.

Spannend

De organisatie van het evenement is blij dat het door kan gaan. "Het is toch spannend de laatste weken wat er gaat gebeuren. Zeker door alle berichtgeving word je toch wat zenuwachtig: hoe komt het allemaal? Vooral ook omdat het vorig jaar niet doorging", zegt Jouke Valk van de organisatie.

Valk gaat ervanuit dat de handhaving moet lukken. "We maken gebruik van zeshonderd vrijwilligers. Daar is ook nog professionele ondersteuning bij. Ik denk dat we een heel eind komen en we gaan ervanuit dat alles goed gaat."