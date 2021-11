Friezen kopen het vaakst tweedehands voor de feestdagen

Van de Friezen geeft 87 procent aan dat ze wel eens tweedehands speelgoed kopen voor hun kinderen. Daarmee ligt onze provincie duidelijk boven het landelijk gemiddelde van 70 procent. Met name waardevaste producten die lang mee gaan, zoals Lego of houten speelgoed, zijn populair.

Volgens het handelsplatform kiezen mensen steeds vaker voor tweedehands speelgoed. Annemarie Buitelaar, CEO Marktplaats, is blij met de ontwikkeling: "Het is mooi om te zien dat daarin de keuze voor tweedehands steeds normaler wordt. Er is immers zoveel mooi speelgoed dat nog lang niet is uitgespeeld."