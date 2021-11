Moeder worstelt met instanties over verwarde zoon: "Help hem"

Omrop Fryslân is net als andere media terughoudend met berichtgeving over verwarde mensen. Het gaat vaak om kwetsbare mensen. Toch is het een onderwerp dat erg speelt in de maatschappij. Omdat in dit geval uit diverse hoeken noodoproepen kwamen over deze casus, heeft Omrop Fryslân besloten om hier aandacht aan te geven.

Oud-burgemeester Ferd Crone waarschuwde in 2019 al voor het toenemende aantal verwarde mensen dat op straat belandt. Dat is nu in de cijfers terug te zien.

In 2020 zijn in Fryslân 272 verwarde mensen met een crisismaatregel opgenomen, die werd ingezet op gezag van burgemeesters. Dit jaar zijn dat er tot nu toe 128. De gemeente Leeuwarden wil hier niet inhoudelijk op reageren.

Omrop Fryslân heeft de afgelopen weken contact gezocht met andere betrokken instanties om er achter te komen hoe de situatie vandaag de dag is, maar het is lastig om daar reacties op te krijgen.

De man zit volgens het Openbaar Ministerie nu vast in afwachting van het psychologisch onderzoek. Maar inhoudelijk willen ze niet op de zaak ingaan. Dat geldt ook voor de politie. De advocaat van de man mag geen commentaar geven van haar cliënt. GGZ Fryslân wil niet reageren omdat ze betrokken zijn bij de casus. Ze verwijzen naar de GGZ Groningen. Die willen ook niet inhoudelijk reageren.