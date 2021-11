Mondkapjes weer verplicht op scholen: 'Lastig, vervelend en jammer'

"Langzamerhand merken we dat iedereen er eigenlijk wel klaar mee is. We waren blij dat we weer een stapje de andere kant op konden en dan is het jammer dat we nu weer dingen in moeten voeren die we liever niet willen", zegt de woordvoerder van de mbo-school.

"Maar aan de andere kant kunnen we doorgaan met het onderwijs zoals we dat graag willen", zegt Dijksma. "Met online onderwijs kun je je zeker redden, tot op zekere hoogte. Maar de afgelopen tijd hebben we ook gemerkt hoe belangrijk dat livecontact van docenten met studenten, maar ook van studenten onderling is."

QR-code

De school is verder blij dat er in het onderwijs geen QR-code nodig is. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld open dagen en ouderavonden. "De minister heeft aangegeven dat dat aan onderwijs gerelateerd is, dan hoef je daar niets te doen met toegangsbewijzen", zegt Dijksma.

"Hoe ga je dat controleren? Al dat gedoe bij de deur. Bovendien wil je gewoon iedereen ontvangen. Wel of niet gevaccineerd", zegt de woordvoeder. "Maar dan wel met de nodige voorzorgsmaatregelen, om te zorgen dat het zo veilig mogelijk kan."