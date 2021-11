Ooststellingwerf wil COA aanbod doen voor opvang vluchtelingen

De motie werd ingediend op initiatief van de fractie van D66. De raad wil uitdrukkelijk niet wachten op een verzoek van het COA.

Solidariteit

Het COA geeft volgens de raad immers aan dat de situatie bij het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel, vanwege de drukte, niet meer verantwoord is. In het derde kwartaal van dit jaar, van juli tot en met september, werden 8.845 asielverzoeken gedaan. Het gaat vooral om Syriërs, Afghanen en Turken.

De gemeente moet zich volgens de motie daarom waar mogelijk inspannen om de situatie van mensen in moeilijke omstandigheden te verlichten. Het gaat ook om solidariteit met de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt.

De raad wil van het college met 'spoed' weten wat Ooststellingwerf kan doen. En als er mogelijkheden zijn, dan moet de opvang zo snel mogelijk beschikbaar komen.

'Warme motie'

Burgemeester Sandra Korthuis probeerde eerst de 'warme motie' nog anders te interpreteren. Pas als het COA een verzoek doet, wilde ze bekijken wat er mogelijk is. Een lijn die ook gevolgd werd door Ooststellingwerfs Belang, die ook vond dat de noodzaak van draagvlak onder de bevolking niet werd benoemd.

Maar Korthuis kreeg de raad niet mee en accepteerde uiteindelijk de proactieve motie. "We gaan actief kijken. Als er een zeer kansrijke locatie is zullen we dat het COA heel voorzichtig melden", zegt Korthuis.