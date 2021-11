Marijke Groenewoud toch naar eerste wereldbekerwedstrijden

Op het NK afstanden vorig weekend eindigde Groenewoud als zesde op de 1.500 meter. Normaalgesproken zou dat niet voldoende zijn voor een wereldbekerticket., omdat die naar de eerste vijf per afstand gaan.

Na gesprekken met de teams heeft de selectiecommissie besloten om Jutta Leerdam, de nummer drie van de 1.500 meter op het NK, die afstand niet te laten rijden. Daardoor gaat het startbewijs naar Groenewoud. Leerdam rijdt ook al de 500 en de 1.000 meter.

Bergsma op de massastart

De selectiecommissie heeft ook bekendgemaakt wie de teamonderdelen schaatsen. Groenewoud rijdt samen met haat ploeggenoot Irene Schouten de massastart. Bij de mannen doet Jorrit Bergsma dat onderdeel met Bart Hoolwerf.

Bondscoach Jan Coopmans heeft bij de ploegenachtervolging vijf schaatsers geselecteerd waarvan er uiteindelijk drie rijden. Bij de mannen zit Sven Kramer er als enige Fries bij. Bij de vrouwen Antoinette de Jong en Ireen Wüst. Dat onderdeel staat op het programma bij de eerste wereldbekerwedstrijd in het Poolse Tomászow Mazowiecki.

Bij de tweede wereldbeker, tussen 19 en 21 november in het Noorse Stavanger, staat de teamsprint op het programma. De Friese inbreng bij de vrouwen zal groot zijn. Femke Kok, Michelle de Jong en Marrit Fledderus komen daarvoor in aanmerking met Dione Voskamp. Drie schaatsters komen in actie. Na de eerste twee wereldbekers gaat de KNSB bekendmaken wie de derde (Salt Lake City) en vierde (Calgary) in december schaatsen.