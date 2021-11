Waterpoort in het groene licht bij aftrap Week van de Pleegzorg

In de regen heeft zich dinsdagavond een klein groepje verzameld bij de Waterpoort. Onder paraplu's kleumen ze wat bij elkaar. Er is een kleine toespraak van wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân, waarna ook Johan Krul van jeugdhulp Fryslân een woordje doet.

De meeste indruk wordt gemaakt door pleegvader Yme Nota. Hij leest het gedicht Ik kreeg een kind te leen voor. Daarna drukt de wethouder op een knop, waardoor de Waterpoort aankomende week in een groen licht te zien is.

'We zien wat pleeggezinnen doen'

"We willen graag dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Pleeggezinnen zijn daar een geweldige oplossing voor," zegt Johan Krul. "We proberen elk jaar nieuwe pleegouders te vinden. Het is altijd nodig om hier aandacht voor te vragen, want het is niet niks om pleegouder te worden en te zijn."

"Helaas zijn er altijd kinderen die niet thuis kunnen opgroeien. Dan is het zeer waardevol dat er gezinnen zijn die de deur open zetten voor zo'n kind," vertelt wethouder De Man. "Met de Waterpoort in het groen willen we laten zien dat dit vraagstuk speelt. Ook willen we pleeggezinnen hiermee een stukje steun geven, dat we zien wat ze doen."