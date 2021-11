Broken Jug in Harlingen officieel geopend: "It is so well-situated at the edge of the sea"

Er zijn wel wat jaren overheen gegaan, maar er is tevredenheid over het feit dat het kunstwerk nu zijn plek heeft gekregen in de Friese havenstad.

Joop Mulder heeft er zijn best voor gedaan

Oud-burgemeester Roel Sluiter van Harlingen en ook oud-wethouder van Harlingen Hein Kuiken waren er als eerste bestuurders bij betrokken. Ze zijn beide blij dat het uiteindelijk gelukt is om de Broken Jug, die ooit voor een honkbalstadion in Amerika bestemd was, voor Fryslân te behouden.

Benammen ek omdat Joop Mulder, de man fan Oerol en letter Sense of Place dy't begjin dit jier stoarn is, der sa syn bêst foar dien hat. "Hij nam de broken jug naar elk overleg onder zijn arm mee" seit Sluiter. Hy soe neffens Kuiken hiel tefreden wêze oer it plak en benammen dat it slagge is de Jug in plak oan de Fryske Waadkust te jaan.

Met name ook omdat Joop Mulder, de man van Oerol en later Sense of Place die begin dit jaar is overleden, er zo zijn best voor heeft gedaan. "Hij nam de broken jug naar elk overleg onder zijn arm mee" zegt Sluiter. Hij zou volgens Kuiken heel tevreden zijn over de plek en met name dat het gelukt is de Jug een plek aan de Friese Waddenkust te geven.

Veranderen van kleur

Het was echter burgemeester Jannewietske de Vries die als eerste aan de bel trok bij de gemeente Harlingen. Het kunstwerk stond op de industriehaven om vervoerd te worden naar Amerika. Daarna is Frank Stella, de maker van het kunstwerk, ook nog voor een bezoek geweest en hij vond de Friese Waddenkust een mooie plek voor zijn werk.

Het was de bedoeling om het op de zeedijk op de grens van Súdwest-Fryslân te zetten. Dat was niet mogelijk in verband met de veiligheid van de zeewering.

The Broken Jug verandert gaandeweg de dag van kleur. Bij eb wordt het beeld geel en bij vloed is het blauw.