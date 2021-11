Verdedigingstraining maakt leerlingen middelbare school strijdbaarder

Daarnaast zijn er jongerencoaches op school, bij wie de leerlingen langs kunnen komen met problemen.

Van somberheid tot fysieke bedreiging

"Als een leerling vastloopt, dan kunnen ze bij ons terecht" zegt jongerencoach Lisa Gerritsma. "Dat varieert van somberheid tot een laag zelfbeeld of een ingewikkelde vriendengroep. We zien ook wel fysieke bedreiging. Vaak is het dan zo: mocht er echt iets met veiligheid aan de hand zijn, dan kunnen we ook doorverwijzen naar andere instanties."

De jeugdhulporganisatie LEF! Fryslân wil het pakket van verdediging en jongerencoaches aanbieden aan andere middelbare scholen en aan basisscholen.