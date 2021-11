Nieuw beleid moet duidelijkheid geven over evenementen bij natuurgebieden

De duidelijkheid moet vooral gaan over waar een evenement aan moet voldoen, hetgeen nodig is voor een vergunning of ontheffing met het oog op de Wet Natuurbescherming.

De provincie wil er zo voor zorgen dat kwetsbare natuur goed wordt beschermd, maar ook dat procedures soepeler verlopen. Zo weten initiatiefnemers van een evenement tijdig of dat ook door kan gaan.

Gedoe oer vergunningen: WttV, Psy-Fi en Eilân

De laatste jaren is er regelmatig gedoe over evenementen, zoals muziekfestivals, in natuurgebieden. De vergunning van Welcome to the Village, dat in het verleden in de Groene Ster bij Leeuwarden was, werd dit jaar ingetrokken. Volgend jaar gaat dat festival daarom naar de Leeuwarder binnenstad.

Een ander festival in de Groene Ster, Psy-Fi, was ook van plan te verhuizen vanwege de regelgeving en de hoge kosten. Na een vraag van de gemeente Leeuwarden en de provincie is de organisatie teruggekomen op het besluit om Leeuwarden te verlaten.

Op Terschelling zou het festival Eilân in 2019 voor het eerst plaatsvinden. Dat ging niet door omdat de rechter de vergunning introk. Voor de zomer van 2022 heeft de gemeente ondertussen wel een vergunning verleend.

Vlakbij natuurgebied of verder weg?

In het nieuwe beleid is een onderscheid gemaakt tussen evenementen in of binnen 150 meter van een Natura 2000-gebied en evenementen verder weg. Het nieuwe beleid moet duidelijk maken wanneer het nodig is om contact op te nemen met de provincie en hoe evenementen aan een ontheffing of vergunning kunnen komen. De nieuwe regels gaan op 1 januari 2022 in.