Onlinesupermarkt Picnic opent distributiecentrum in Heerenveen

Het bedrijf Picnic bezorgt momenteel boodschappen in 170 Nederlandse plaatsen. Naar eigen zeggen telt het 750.000 klanten. Onlangs is het bedrijf begonnen met het bezorgen van boodschappen in Leeuwarden, als eerste stad in het noorden.

Het distributiecentrum in Heerenveen komt in een bestaand gebouw en telt een oppervlakte van 10.000 vierkante meter. De locatie biedt straks werk aan zo'n driehonderd medewerkers.

Tot nu toe moesten de boodschappen uit het distributiecentrum in Zaandam komen.